14:59 - Una miniera di metalli preziosi finisce in discarica ogni anno. Nei milioni di tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici che si producono ogni anno, ci sono 320 tonnellate d'oro e 7.200 d'argento per un valore di oltre 15 miliardi di euro. Peccato, però, che venga recuperato solo il 15% di questo tesoro in base ai dati dell'Onu. Lo evidenzia l'Enea, durante un incontro rivolto alle piccole e medie imprese sul recupero dei metalli preziosi nei rifiuti altamente tecnologici.

Una risorsa economica - In Europa ci sarebbero potenzialità economiche per almeno un miliardo di euro dal recupero dei materiali preziosi. Secondo l'Enea ciò sarebbe possibile innalzando la percentuale di riciclo dall'attuale 33% all'80% dei circa 10 milioni di tonnellate di Raee prodotti ogni anno.



Inoltre, tra i metalli recuperati ci sarebbero molte delle terre rare importate dall'Unione europea, il cui fabbisogno si aggira intorno alle 12-20 mila tonnellate l'anno, con prezzi oscillanti tra i 5-10 mila dollari per tonnellata.