La sedia green si fa con la CO2

15:40 - Un’azienda californiana, la Newlight Technologies, ha creato una tecnologia, chiamata Aircarbon, che cattura il carbonio dalla CO2 e lo trasforma in un materiale che imita la plastica ricavata dal petrolio. In questo modo, si evita il ricorso all'inquinante oro nero per produrre polimeri e si libera l'atmosfera da sostanze tossiche. L'azienda di arredi Ki ha realizzato delle sedie impiegando il nuovo materiale.

Liberi dal petrolio - Secondo, i produttori, la nuova alternativa alla plastica ha il potenziale di rivoluzionare l'industria di produzione plastica, anche grazie ai bassi costi di produzione. Potrebbe aiutarci ad affrancarci dalla dipendenza del petrolio.



Dall'azienda fanno sapere: "Il processo è ispirato ai processi di cattura del carbonio esistenti in natura, il materiale replica le performance delle plastiche a base di petrolio con un prezzo competitivo".



Grazie a un bio catalizzatore - L'idea della cattura del carbonio non è nuova ma finora era molto costosa. Mark Herrema e Kenton Kimmel, fondatori della Newlight Technologies, hanno sviluppato un bio catalizzatore dieci volte più efficiente rispetto a quelli realizzati finora che estrae il carbonio da un gas liquefatto e lo ricompone in un polimero.



Applicazioni - Presto saranno disponibili delle cover per cellulari in questo nuovo materiale, per adesso, in team con l'azienda di arredamento Ki, hanno prodotto la prima sedia carbon-negative.