13:59 - I moduli della casa italiana a impatto zero sono arrivati a Versailles da Bolzano. Nella Cité du Soleil in allestimento, l'edificio parteciperà alla competizione di architettura sostenibile Solar Decathlon Europe. L'appartamento è realizzato per RhOME for denCity un progetto dell'Università Roma Tre, portato avanti da un team guidato da Chiara Tonelli e composto da una cinquantina tra ricercatori e studenti di architettura e ingegneria.

Trasporto green - Costruito e collaudato a Chienes, in provincia di Bolzano, il prefabbricato è stato smontato e caricato in cinque container. Optando per il treno, e non per il trasporto su gomma, si sono radicalmente abbattute le emissioni di CO2 del 64%. E' il prototipo di un appartamento di 76 metri quadrati alimentato esclusivamente da energia solare.



Per rendere Roma più verde - RhOME for denCity è un progetto più ampio di riqualificazione verde. L'appartamento prefabbricato che potrà essere visitato a Versailles è il modulo base di un insediamento a fini residenziali immaginato per l'area di Tor Fiscale, nella periferia Sud-Est della capitale.

La gara - Il riassemblaggio durerà circa una settimana. Dal 27 giugno poi la Cité du Soleil aprirà le porte. La proclamazione del vincitore è prevista per il 12 luglio. L'edificio italiano si sfiderà altre venti squadre per poter salire sul podio della casa più sostenibile ed alimentata al 100% da fonti rinnovabili mai progettata finora.



La stessa équipe nel 2012 si è aggiudicata il terzo posto nell'edizione tenutasi a Madrid, con la casa Med in Italy. Il Solar Decathlon è nato nel 2002 su iniziativa del dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. È una competizione rivolta alle università di tutte il mondo che vengono chiamate a progettare e costruire una casa perfettamente funzionale e completamente alimentata da energia solare.