Dall'Italia progetto per limitare i consumi Il concorso Solar Decathlon Europe, riservato alle università, si terrà a Versailles

12:34 - Solar Decathlon Europe è una vera olimpiade universitaria, nell'ambito della sostenibilità ambientale. All'edizione 2014, che si terrà a Versailles, parteciperà anche l'ateneo di Roma Tre, con il progetto RhOME for denCityed; il prototipo è creato per l'analisi, il monitoraggio e il controllo dei consumi energetici domestici. Le venti nazioni partecipanti realizzeranno il "villaggio solare", con l'esposizione delle ultime novità nel campo delle energie rinnovabili.

Ottimizzare l'energia - Solar Decathlon Europe 2014 è una sfida di bioarchitettura, in programma dal 28 giugno al 14 luglio, alla quale prenderanno parte università di tutto il mondo. L'Italia partecipa con un progetto studiato a Roma, con la collaborazione del gruppo Almaviva. RhOME for denCityed sfrutta il sistema Sem (Smart energy management) in ambito residenziale, grazie a cui l'utente può conoscere ogni consumo energetico all'interno dell'abitazione. Sarà così possibile studiare come ottimizzare la propria casa in base allo stile di vita e alle apparecchiature elettroniche possedute.



Case da testare - Le università partecipanti non si limiteranno a presentare modellini o studi effettuati in laboratorio, ma realizzeranno abitazioni aperte al pubblico, che ne testeranno la vivibilità. I prototipi inoltre si sfideranno in alcune prove di sostenibilità e saranno valutati da una giuria internazionale.