17:26 - L'aria è più pulita nelle città italiane secondo il rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano dell'Istat grazie anche a un uso maggiore di car sharing e bike sharing. Ci sono meno auto ma si registra anche un calo anche per il trasporto pubblico. Diminuisce da 52 a 44 il numero di capoluoghi dove il valore limite per la protezione della salute umana previsto per il pm10 viene superato per più di 35 giorni.

Meno auto e moto - Nel 2013 si sono ridotti i tassi di motorizzazione nei capoluoghi di provincia: 613,2 autovetture e 132,7 motocicli ogni mille abitanti (rispettivamente -0,9 e -0,6% nel confronto con il 2012). Continuano a crescere le quote di autovetture euro 4 o superiori e motocicli euro 3 - i veicoli meno inquinanti - che rappresentano rispettivamente il 53 e il 37,8% del parco circolante nei capoluoghi.



Campania in controtendenza - Nel Mezzogiorno, però, solo il 42% delle auto è di classe euro 4 o superiore. Questo si riflette, per esempio, in un peggioramento dell'aria in Campania, dove i capoluoghi che superano i limiti sono passati in un anno da due a quattro.



Più sharing e bici - Più marcato il calo della domanda di trasporto pubblico locale, con il numero di passeggeri diminuito del 4,3% nell'insieme dei capoluoghi. L'Istat scrive: "Si diffondono le iniziative a favore della mobilità sostenibile, cresce l'offerta di car sharing, presente in 23 città (soprattutto al Nord) e quella di bike sharing, attivato in 66 città. Dei 116 capoluoghi, 36 dispongono di almeno 34 km di piste ciclabili".