Il cibo spazzatura non fa male solo alla salute: nuoce anche all'ambiente

10:52 - Il cibo spazzatura non fa male solo alla salute, ma nuoce anche all'ambiente. Secondo una ricerca dell'Università Aix-Marseille di Marsiglia, gli alimenti con scarso valore nutrizionale sono quelli che hanno un maggiore impatto negativo dal punto di vista ecologico, perché producono alte emissioni di CO2, sostanze che causano piogge acide e che sprigionano ioni, colpevoli dell'inquinamento di mari e fiumi.

Analizzati 391 alimenti - I ricercatori francesi hanno individuato una lista di 391 cibi industriali e non, calcolando per ognuno l'impatto ecologico basato su tre fattori: le emissioni di CO2, quelle di sostanze che causano piogge acide e quelle che sprigionano ioni che inquinano mari e fiumi. La qualità nutrizionale è stata invece calcolata attraverso il rapporto tra sostanze nutritive 'buone', come fibre, proteine e ferro, e 'cattive', come sodio e zuccheri aggiunti.



Si salvano solo i dessert a base di soia e la torta di semolino - "Tutti i cibi con le maggiori emissioni - hanno scritto gli autori - hanno mostrato anche il punteggio minore dal punto di vista della qualità". Dei 70 alimenti industriali con un alto tasso di grassi, sale e zuccheri solo due, i dessert a base di soia e la torta di semolino, sono risultati 'amici' dell'ambiente. 'Bocciati' anche quasi tutti i piatti pronti, mentre tra i latticini un buon rapporto tra apporto nutrizionale e sostenibilità è raggiunto solo da latte e yogurt.