Aprile mese più inquinato della storia: record assoluto di CO2 nell'atmosfera

15:28 - Aprile 2014 è il mese che segnerà un record negativo nella storia umana: è infatti quello che ha fatto registrare la maggior presenza di CO2 di sempre. Il livello medio di anidride carbonica in atmosfera ha superato "in modo costante" le 400 parti per milione secondo i dati di Climatecentral.org, che sottolinea anche come il livello sia rimasto oltre questa soglia per tutto il mese.

Secondo gli esperti le concentrazioni di CO2 dovrebbero quasi sicuramente rimanere al di sopra delle 400 ppm a maggio e forse anche a giugno, per poi tornare a scendere sotto questo livello a luglio.



E per Pieter Tans, scienziato del clima alla National oceanic and atmospheric administration americana, il picco dovrebbe arrivare a maggio raggiungendo circa 402,5 ppm, cominciando poi a diminuire. Il rischio, però, è che dopo anni di accumuli i livelli possano restare sopra le 400 parti per milione anche in autunno, finendo per rimanere oltre il limite per tutto l'anno.



La prima misurazione oltre le 400 ppm è del 9 maggio 2013; quest'anno però la soglia è stata superata due mesi prima, ed è rimasta oltre questo livello in modo costante dall'inizio di aprile.



Il motivo, spiegano gli scienziati, è che ogni anno l'atmosfera attraversa un ciclo di livelli di anidride carbonica che si innalzano in base all'influenza delle stagioni: aumentano in primavera e in inverno, raggiungendo il picco a maggio con la fioritura delle piante; da qui in poi, grazie alla fotosintesi, le piante contribuiscono a "consumare" CO2 e i livelli diminuiscono.