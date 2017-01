Il verde urbano è un vero polmone: assorbe 12 milioni di tonnellate di CO2

Sono 2 milioni e 800mila gli ettari di verde urbano in Italia - Lo studio valuta che ogni ettaro di verde urbano (dalle ville ai giardini storici, dai parchi alle aree cittadine), composto da un mix standard di alberi di medio e alto fusto, arbusti e prato, abbia un assorbimento medio presunto di 4,2 tonnellate di CO2 annue. Considerando che il verde che ricade nel territorio comunale dei capoluoghi di provincia è pari al 9,3% della superficie totale dell'Italia (secondo dati Istat), quindi a 2 milioni e 800mila ettari di verde urbano, si ricava che quasi 12 milioni di tonnellate di anidride carbonica possano essere assorbite dal verde che orna le nostre città.



L'importanza delle iniziative cittadine - "Proprio chi si occupa di lotta globale ai cambiamenti climatici ha imparato ad apprezzare il contributo di piccoli e medi interventi di contrasto all'aumento medio della temperatura del Pianeta. La dimensione locale è quella su cui si innestano sia le politiche di mitigazione che quelle di adattamento al clima che cambia - ha spiegato Giampiero Maracchi, climatologo e presidente del premio "Il Monito del Giardino" - Sarà quindi importantissimo che le amministrazioni cittadine, oltre a quelle centrali, sviluppino iniziative mirate per l'assorbimento della CO2 e per la stabilizzazione del clima".