Formiche utili contro l'effetto serra Intrappolano CO2 raffreddando clima

18:22 - Le formiche potrebbero essere molto utili nella lotta ai cambiamenti climatici. Una recentissima ricerca dell'Arizona State University di Tempe (Phoenix) suggerisce infatti che i piccoli insetti hanno il potere di "raffreddare" il clima sulla Terra sequestrando gas serra dall'atmosfera.

Gli scienziati americani hanno monitorato gli effetti a lungo termine delle formiche sul terreno e hanno così scoperto che otto specie "lavorano" alcuni minerali con lo scopo di creare carbonato di calcio, cioè il calcare. Tramite questa loro attività, in modo del tutto analogo a quanto accade su larga scala negli oceani, le formiche riescono a "intrappolare" anidride carbonica nella roccia, rimuovendola dall'atmosfera.



Anche se le modalità con cui questo avviene rimangono ancora un mistero, risulta probabile che questo processo potrebbe essere aumentato nei secoli passati, in proporzione al corrispettivo aumento del numero di formiche sul pianeta.



Anche se i risultati della ricerca, pubblicata sulla rivista "Geology", non rivelano quanta anidride carbonica sia stata assorbita dagli insetti, Ronad Dorn, l'autore dello studio, ritiene realistico che "la massa biologica delle formiche, lavorando in concerto, abbia rimosso una quantità significativa di anidride carbonica dall'atmosfera nel corso dei millenni, in quanto la loro popolazione si è molto ampliata dall'iniziale numero di partenza di 65 milioni di anni fa".