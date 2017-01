17 aprile 2014 Colombia, la montagna di rifiuti

Gli abitanti del quartiere Moravia, a Medellin, hanno riqualificato la zona creando un giardino dove sorgeva un cumulo di spazzatura alto diversi metri

08:01 - La discarica di Moravia, quartiere popolare di Medellin, aveva ormai raggiunto diversi metri d'altezza, accumulando tonnellate di rifiuti. Gli abitanti della zona, nel contesto del progetto "Moravia, Flowers for the Life" hanno però riqualificato la montagna di spazzatura: l'area si trasformata ed è diventata un parco pubblico autosufficiente. Una collina di rifiuti compattati per rilanciare il quartiere.

Anni di incuria - Negli anni, la zona della metropoli colombiana aveva raggiunto un livello di inquinamento e incuria preoccupante. La montagna di rifiuti era diventata un ritrovo per topi e altri animali, dalla quale sgorgavano anche liquidi tossici. Una situazione insostenibile, anche per via dei frequenti incendi. Grazie al lavoro degli abitanti della zona e di altri volontari "armati" di zappe, pale e gomme per innaffiare, ora a Moravia sorge un giardino pubblico a terrazze. Tra i fiori spunta ancora qualche sacchetto di plastica, ma la situazione è cambiata radicalmente, migliorando la vita delle persone del quartiere.



Riqualificazione totale - "Questo progetto ha trasformato quella che era una discarica in un progetto ambientale e di sviluppo, al fine di consolidare il quartiere", ha detto il direttore del parco comunale. La collina ha dei tubi che catturano il materiale in decomposizione che proviene dall'interno; il liquido viscoso finisce poi in un impianto di trattamento. Il passo successivo sarà quello di costruire una serra, per coltivare orchidee che contribuiranno ad aumentare il lavoro degli abitanti del quartiere.