5 settembre 2014 A Mexico City ci sarà l'aeroporto

Produrrà pochi scarti nell'edificazione, sfrutterà il sole per l'energia e non avrà l'aria condizionata grazie a un sistema di ventilazione naturale

10:50 - Guarda al futuro ma anche alla tradizione Maya, con la sua pianta che ricorda le antiche statue, uno degli aeroporti più grandi e rispettosi dell'ambiente. Il progetto per Mexico City ha vinto una competizione internazionale ed è nato dalla collaborazione tra lo studio Foster and Partners, la Fernando Romero Enterprise e la Netherlands Airport Consultants. Vedrà la luce nel 2020, costerà 10 miliardi di dollari e avrà un cuore verde: raccoglierà l'acqua piovana e si nutrirà dell'energia solare.

Com'è fatto - Il mega aeroporto, che farà transitare 120 milioni di passeggeri all'anno, è disegnato per rispettare gli standard Leed Platinum. Si servirà di un sistema prefabbricato ingegnerizzato per una costruzione rapida e con scarti minimi.



L'aeroporto ospiterà un singolo terminal compatto ricoperto da una griglia in acciaio a forma di conchiglia e un vetro trasparente continuo che filtrerà la luce naturale. Per ridurre la dipendenza dai carburanti fossili, l'aeroporto si servirà di un gran numero di pannelli solari e raccoglierà l'acqua piovana. Grazie ad alcuni accorgimenti tecnici nella progettazione, la ventilazione sarà naturale e non sarà richiesto un sistema di riscaldamento o raffreddamento aggiuntivo.



Norman Foster ha detto: “Sarà un'esperienza unica per i passeggeri”.