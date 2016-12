Wind e 3 Italia, presto fusione paritaria: nasce colosso telefonia

L'a.d. di Vimpelcom, Jean-Yves Charlier, conferma che la holding "è in discussione con Hutchinson riguardo una possibile alleanza paritaria tra Wind, di cui è proprietaria, e 3 Italia". Lo ha detto Charlier nel corso della conference call con gli analisti finanziari per la presentazione dei risultati trimestrali. "Non ci sono certezze che sarà trovato un accordo", ha chiarito, in particolare "la transazione dovrà essere soddisfacente".

Sollecitato dagli analisti sulla possibile tempistica della "joint venture paritetica" in Italia, Charlier, ha poi spiegato solamente che dopo le voci delle ultime 24 ore la societa' ha "ritenuto fosse appropriato fare una dichiarazione". "Non ci sono certezze che sara' trovato un accordo", ha chiarito, in particolare "la transazione dovra' essere soddisfacente" quanto al debito servira' "l'approvazione delle autorita'". "E' troppo presto per noi rispetto a qualsiasi altra considerazione - ha poi aggiunto -. C'è un considerevole lavoro da fare" per quel che riguarda Wind.



Secondo Bloomberg la fusione potrebbe essere annunciata già questa estate, entro tre mesi, e la nuova società dovrebbe essere guidata Maximo Ibarra, già CEO di Wind. A Vincenzo Novari, che attualmente è al timone di 3 Italia, spetterebbe un posto nel consiglio di amministrazione ed il compito di portavoce degli interessi di Li Ka-Shing, a capo di Hutchison Whampoa.