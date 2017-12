Venerdì nero per i cieli, sciopero dei dipendenti Ryanair ed Enav

Si preannuncia un venerdì nero per i cieli italiani . Dall' Enav a Ryanair sono molti gli scioperi in programma oggi: i dipendenti della low cost incroceranno le braccia dalle 13 alle 17. Nella stessa fascia oraria è in programma inoltre un'altra protesta che interessa i controllori di volo dell'Enav, indetta da Fit Cisl e Ugl Ta. Intanto non si placano le polemiche per le minacce di Ryanair a piloti e assistenti di volo che aderiranno allo sciopero .

In vista della giornata di scioperi, Alitalia ha programmato la cancellazione di alcuni voli, sia nazionali sia internazionali, attivando un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri (l'80% di quelli coinvolti dalle cancellazioni riuscirà a volare nella stessa giornata di domani).



Possibili disagi, inoltre, per chi viaggia con la low cost Vueling, per la quale è in programma uno sciopero di 4 ore (dalle 10 alle 14) del personale navigante indetto dall'Usb. In sciopero, infine, per 4 ore, anche i dirigenti dell'Enac.