Ue, Draghi: crescita ha ripreso slancio ma mosse Bce non frenino le riforme

16:22 - "I risultati positivi del nostro programma di acquisto non devono distrarre altri dal dare il loro contributo". Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi. Servono "politiche di bilancio per sostenere la ripresa, assicurando la sostenibilità del debito, la piena e coerente attuazione del Patto di stabilità, chiave per la fiducia, e le riforme strutturali", ha aggiunto.

"La crescita in Ue guadagna slancio" - "La crescita - ha aggiunto Draghi - sta guadagnando slancio. La base per la ripresa economica nella zona euro si è chiaramente rafforzata, ciò è dovuto alla caduta del prezzo del petrolio, alla ripresa della domanda esterna e al deprezzamento dell'euro".



"Siamo più fiduciosi di 3-4 mesi fa" -"Siamo più fiduciosi di 3-4 mesi fa, la politica monetaria si sta trasmettendo all'economia reale e ci sono diversi segnali come la ripresa del flusso del credito alle pmi", ha affermato.



"L'inflazione resterà bassa fino a fine anno" - Draghi, nel suo intervento al Parlamento Ue, ha poi sottolineato che "l'inflazione resterà molto bassa o negativa nei mesi a venire perché la caduta dei prezzi del petrolio continuerà a influenzare i dati fino a fine anno, ma il tasso ricomincerà ad aumentare gradualmente a fine anno".



"Acquisti bond raggiungeranno 60 mld entro marzo" - "Il ritmo degli acquisti di Abs e covered bond finora mette il programma sulla strada giusta per raggiungere il totale mensile di 60 miliardi di euro, e non ci sono segnali che non ci saranno abbastanza bond da acquistare", ha precisato il presidente della Bce.



"Grecia, fiducioso buona fede riporterà dialogo" - Parlando della Grecia, Draghi ha ribadito come sia "necessario ristabilire un dialogo tra il governo di Atene e le istituzioni europee in modo da avere una prospettiva credibile per il positivo completamento della review". "In questo momento - ha aggiunto - ci sono discussioni su questo e sono fiducioso che la buona volontà di tutti ristabilisca questa prospettiva".



"Eccezione su bond greci se ci saranno condizioni" - "La liquidità d'emergenza fornita dalla Bce alla Grecia non deve essere usata per finanziare il governo, ma serve a sostenere le banche elleniche", ha sottolineato. "La Bce - ha proseguito - è pronta a reintrodurre l'eccezione per i bond greci (che potranno essere usati come collaterale, ndr) non appena ci saranno le condizioni per concludere positivamente il programma".



"Nessun rischio di ricatto Bce alla Grecia" - "Non c'è nessun rischio di ricatto Bce alla Grecia", ha poi precisato Draghi rispondendo a un eurodeputato. "L'esposizione della Bce in Grecia è di 104 miliardi di euro, circa il 65% del pil greco, è la più alta esposizione dell'Eurozona, che tipo di ricatto sarebbe questo?", ha detto.