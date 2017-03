Ue, Dombrovskis: "Dall'Italia c'è un impegno concreto sulla Manovra"

Sulla correzione dei conti pubblici, pari allo 0,2% del Pil, "c'è un impegno molto concreto reiterato da tutti i ministri e da tutto l'establishment. Il tempo ci dirà come andrà la Manovra che verrà varata in primavera". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, dopo l'incontro al Mef con il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. "E' importante - ha aggiunto - rimanere in rotta rispetto a traiettoria fiscale e riforme".