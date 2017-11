Uber conferma attacco hacker: rubate informazioni di 57 milioni di utenti e autisti

Il fatto è avvenuto sotto la precedente gestione di Uber, quella che vedeva a capo Travis Kalanick. Dara Khosrowhahi, che ha preso le redini dallo scorso settembre ha detto "che nulla di tutto questo sarebbe dovuto accadere", criticando fortemente la scelta di mettere tutto a tacere e pagare un riscatto. "Non abbiamo scuse per questo. Stiamo cambiando il modo in cui conduciamo gli affari".



La compagnia ha fatto sapere che Kalanick venne a sapere dell'attacco nel novembre del 2016, circa un mese dopo che si era verificato. Khosrowshahi ha riferito che i responsabili sarebbero due persone che non fanno parte della società. "L'incidente non ha colpito il sistema dell'impresa né la sua infrastruttura", ha assicurato. "Al momento dell'incidente abbiamo preso immediatamente le misure per mettere al sicuro i dati e mettere fine all'accesso non autorizzato. Abbiamo identificato i responsabili e ottenuto delle assicurazioni che i dati raccolti saranno distrutti", ha aggiunto.