Twitter: Disney lavora a una possibile offerta e spunta anche Microsoft

Cnbc: tra i pretendenti c'è anche Microsoft - Tra i possibili acquirenti di Twitter spunta anche Microsoft. Lo riporta Cnbc citando fonti vicine al dossier. Le stesse fonti, confermando l'interesse di Disney, parlano invece di un disinteresse di Facebook e di 30-45 giorni per la chiusura di un accordo per la cessione di Twitter.



D'altronde non è una novità che Twitter non navighi in buonissime acque: il social network ha infatti difficoltà a raggiungere le stime desiderate e a coinvolgere gli utenti. Ma soprattutto, non riesce a competere con concorrenti come Instagram e Snapchat, che invece hanno sempre più iscritti.



Twitter consentirebbe invece alla Disney di rafforzarsi nei social media, tallone d'Achille della casa di Topolino, soprattutto sul fronte dello sport. Disney infatti ha una forte presenza televisiva nel settore, ma è assente dalla rete. Un'acquisizione di Twitter avrebbe "senso strategico" per Disney, afferma Richard Greenfield, analista di BTIG.



Per Twitter si tratterebbe di un'ulteriore spinta nella sua strategia di streaming per i video. A lavorare a un'offerta è anche Saleforce con l'aiuto di Bank of America. Dopo il fallito affondo su LinkedIn, che l'ha vista perdere di fronte al colosso Microsoft, Saleforce sarebbe intenzionata a mettere le mani su Twitter.



Alla cessione di Twitter sta lavorando con Goldman Sachs, e finora ha avuto trattative preliminari con Saleforce ma anche con Google. Con un valore di mercato di 16 miliardi di dollari, Twitter punterebbe a incassare con la vendita "almeno 30 miliardi di dollari". Una cifra elevata rispetto alle stime degli analisti, che prevedono al massimo 18 miliardi di dollari alla luce dello stato di salute dei conti di Twitter e delle sue crescenti difficoltà in termini di crescita degli utenti.