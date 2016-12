Wall Street, media Usa: "Twitter in vendita, Google è tra i pretendenti"

Il titolo di Twitter ha toccato il valore record di 21,75 dollari, il più alto mai registrato nel 2016. I pretendenti, Salesforce e Google, hanno invece aperto entrambi in calo, rispettivamente del 3,97% e dello 0,15%.



La notizia della probabile cessione di Twitter non è un fulmine a ciel sereno. Da tempo girano voci su un possibile acquisto del social network diretto dal ceo e co-fondatore Jack Dorsey.



Le sue recenti difficoltà non sono un segreto: Twitter fatica sia a coinvolgere gli utenti come vorrebbe, sia a raggiungere i risultati desiderati, aspetti che mettono in dubbio la sua capacità di proseguire come società stand alone. Ma soprattutto, non riesce a competere con gli altri concorrenti in campo, come Instagram e Snapchat, che invece continuano a collezionare inserzionisti e iscritti.