Twitter, annunciata rivoluzione ai vertici: addio a 4 big

A questi si aggiunge Jason Toff, a capo del servizio di condivisione video "Vine" di proprietà di Twitter, che in nottata ha twittato il suo passaggio a Google, dove si occuperà di realtà virtuale. Almeno uno dei quattro top manager in uscita sarebbe stato licenziato.



A svolgere le funzioni dei quattro vicepresidenti, ha spiegato Dorsey nel tweet, saranno almeno al momento il chief operating officer di Twitter, Adam Bain, e il chief technology officer Adam Messinger. Dorsey non ha invece fatto menzione dell'uscita di Toff da Vine.



Stando ad alcune indiscrezioni stampa, Twitter potrebbe nominare due nuovi consiglieri d'amministrazione in settimana.



Male il titolo a Wall Street - L'esodo di dirigenti da Twitter ha messo in apprensione gli investitori. Il titolo del social network perde il 3,42% a 17,23 dollari a Wall Street. Gli analisti di Stifle hanno declassato il titolo da "hold" a "buy".