Tria: "Gestire le sfide economiche in continuità con il passato"

Le sfide economiche dovranno "essere affrontate nel segno della continuità con le politiche adottate nel passato". A dirlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo il quale in questo modo si potrà "gestire al meglio il presente, per verificare l'aderenza delle strategie intraprese rispetto al contesto economico e giuridico fortemente e contraddittoriamente in continua evoluzione, nonché per pianificare con lungimiranza il futuro".