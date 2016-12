Tim, chiamare da fisso costerà il doppio e torna lo scatto alla risposta

Da 10 a 20 cent, più lo scatto alla risposta - Il prezzo delle chiamate a consumo verso i telefoni fissi e i cellulari nazionali dell'offerta Voce e della linea Isdn aumenterà da 10 a 20 centesimi al minuto e, per ogni chiamata, verrà anche reintrodotto lo scatto alla risposta, pari a 20 centesimi: Telecom torna quindi sui propri passi per quanto riguarda questo costo aggiuntivo, che era stato eliminato a novembre del 2014.



Invariato il canone mensile - Invariato, invece, il canone mensile, che resta a 19 euro, e mantenute anche alcune altre voci come lo sconto del 50% oltre le tre ore di conversazione al mese verso i telefoni fissi nazionali o la tariffazione a scatti anticipati da 60 secondi.



Nuove tariffe per 700mila clienti - Le nuove tariffe annunciate sono riservate a coloro i quali non hanno approfittato della possibilità offerta da Telecom di passare alla tariffa Tutto Voce, vale a dire circa 700mila clienti, che con tutta probabilità adesso riprenderanno in esame la possibilità di aderire alle offerte ad hoc.



Si punta sulle offerte di tipo flat - La compagnia telefonica ricorda che "in ogni momento" è possibile aderire a Tutto Voce, che al prezzo di 29 euro al mese include chiamate illimitate a tutti i telefoni fissi e cellulari nazionali. L'obiettivo di Telecom, sottolineano fonti della società, è infatti quello di far evolvere questa clientela, in particolare coloro che spendono parecchio per telefonare, verso le offerte di tipo flat, così come avviene nei principali Paesi europei. Per gli altri, i cosiddetti basso spendenti, l'impatto sulla spesa mensile "sarà minimo".