Dalla Sip a Tim, loghi e marchi nella storia

All'origine fu la Società idroelettrica del Piemonte del 1920. Le 5 società telefoniche regionali capirono da subito l'importanza dell'immagine: così la Stipel optò per la ghiera del vecchio telefono, la Telve propose un apparrecchio. Nel 1964, con la fusione delle cinque società, nasce la Sip, che per vent'anni punta su lettere squadrate prima di dar vita, nel 1983, al tetragramma, rimasto in auge per anni. Fino all'icona Tim di oggi.