Il logo Telecom va in pensione, arriva il nuovo brand unico: la sintesi è Tim

"Parlare di telefonia fissa e di telefonia mobile - ha spiegato Patuano nel corso della presentazione - oggi non ha più molto senso. Quando lo smartphone si aggancia al wi-fi stiamo parlando di fisso o di mobile? Non importa, perché quello che importa è comunicare e comunicare vuole dire libertà".



La convergenza su un unico brand, ha quindi proseguito l'a.d., segue questi criteri, mentre il disegno è figlio dell'avanzare della tecnologia: via le vecchie onde che rappresentavano il segnale analogico e spazio alla nuova icona che però, ha osservato Patuano, "non ha perso né la nostra identità e nemmeno i nostri colori". Insomma, ha sottolineato, "è il meglio di Telecom e di Tim che si incontrano".



Il nome Telecom Italia, ha poi ribadito Patuano, resta per la corporate, mentre il marchio Tim campeggerà su tutte le offerte, quindi, anche sulle insegne dei negozi che verranno cambiate nel giro di 9-12 mesi: "Comunque - ha concluso con un sorriso Patuano - se resta in giro un tombino con il marchio Telecom va bene lo stesso".



"E' un giorno molto importante per noi", ha sottolineato il presidente, Giuseppe Recchi, spiegando che il cambio del marchio "va al di là del progetto di comunicazione o estetico, è la rappresentazione del percorso che sta vivendo un'azienda che vuole essere percepita come la casa della tecnologia: vogliamo essere la California d'Italia per l'immaginario collettivo".



Il battesimo del nuovo marchio avviene anche con una campagna pubblicitaria istituzionale affidata a Fabio Fazio, Pif e all'inventore del World Wide Web, sir Tim Berners-Lee, tutti presenti alla conferenza stampa di presentazione