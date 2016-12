McDonald's Italia seleziona i 20 "Fattori Futuri", premiati giovani imprenditori

Il progetto della multinazionale, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è nato con l'obiettivo di accompagnare i giovani imprenditori nello sviluppo delle loro aziende. All'iniziativa, presentata a fine febbraio 2015, hanno aderito oltre 130 agricoltori e allevatori provenienti da sette diverse filiere: carne bovina, carne avicola, grano, insalata, patata, frutta, latte.



McDonald's è parte attiva del sistema agroalimentare italiano, da cui già oggi acquista l'80% dei suoi ingredienti. Con il progetto "Fattore Futuro" la multinazionale afferma di aver avuto la conferma che "l'Italia agricola è viva e che la strategia di aumentare la percentuale dei nostri ingredienti italiani non solo è vincente, ma è anche assolutamente realizzabile”. Roberto Masi, Amministratore Delegato di McDonald's Italia ha aggiunto: “Siamo felici di accogliere questi 20 imprenditori nel sistema McDonald's che darà loro la certezza di un contratto pluriennale e la possibilità di essere inseriti in un sistema che, grazie ai nostri partner, opera su scala internazionale con sistemi produttivi e di certificazione all'avanguardia. Il nostro obiettivo è quello di dar loro la possibilità di far crescere concretamente, e in modo sostenibile, queste aziende. Continuiamo ogni anno a confermare non solo di credere nel paese, ma soprattutto nei suoi giovani".



Un ringraziamento particolare al progetto "Fattore Futuro" è arrivato anche dal ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Maurizio Martina: "Noi abbiamo molto lavorato in questi mesi per alzare sempre di più l'attenzione sulla sfida generazionale che in campo agricolo in particolare l'Italia deve saper vincere. Non c'è alcun dubbio che serva un'interazione nuova tra giovani produttori agricoli, sistema della distribuzione e sistema dell'industria alimentare".



Ecco i 20 imprenditori selezionati:

Ida Adinolfi, Montecorvino Rovella, Salerno – coltivazione di insalata

Giosuè Arcoria, Santa Maria di Licodia (CT) – coltivazione di frutta (arance)

Achille Belloni, Casalmaiocco (LO) – allevamento bovino

Francesco Belluti, Finale Emilia (MO) – coltivazione di grano

Silvio Bonetti, Rudiano (BS) – produzione di latte

Ilaria Bussolotti, Pegognaga (MN) – allevamento bovino

Sergio Campana, Campogalliano (MO) – coltivazione di grano

Massimo Campitelli, Larino (CB) – allevamento pollo

Tommaso Carioni, Trescore Cremasco (CR) – allevamento bovino

Roberto Favazza, Montagnana (PD) – coltivazione di patate

Nicola Forini, Calcio (BG) – coltivazione di insalata

Massimo Liberatore, Palata (CB) – allevamento pollo

Carlo Filippo Luppi, Modena – coltivazione di grano

Matteo Mapelli, Bellinzago Lombardo (MI) – allevamento bovino

Raffaella Mellano, Agliè (TO) – allevamento bovino

Mauro Moletta, Coccaglio (BS) – produzione di latte

Vincenzo Petitti, Rotello (CB) – allevamento pollo

Francesco Randazzo, Ramacca (CT) – coltivazione di frutta (arance)

Claudio Scipioni, Avezzano (AQ) – coltivazione di patate

Thomas Sparer, Appiano (BZ) – coltivazione di frutta (mele)