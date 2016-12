Sette imprese femminili su dieci sono attive nel terziario

All'aumento osservato nel settore dei servizi (+42.500 unità, pari al 6,2% in più) non corrisponde un incremento altrettanto sostanzioso negli altri comparti: tra il 2010 e il 2015 le imprese femminili sono diminuite tanto nel settore primario (-32.600 unità, pari al 13,4% in meno) quanto nel manifatturiero (-800 unità, ovvero l'1% in meno). Ma la presenza femminile nel terziario non è passata inosservata anche a Confcommercio.



Una ricerca sull'evoluzione dell'imprenditoria femminile, realizzata da Terziario Donna Confcommercio in collaborazione con il CENSIS, osserva che la presenza femminile è preponderante soprattutto nel sistema dei servizi, dove l'incidenza delle imprese gestite da donne è pari al 35,6% sul totale delle aziende attive nel comparto. Mentre nell'agricoltura e nell'industria in senso stretto l'incidenza delle imprenditrici si ferma (rispettivamente) al 31,3 e al 28,2% e scende fino a toccare l'8,3% nelle costruzioni.



La ricerca sottolinea che il terziario appare quindi un terreno fertile per le imprese femminili, occupandone il 69,3% del totale (pur restando piuttosto alta, tra gli imprenditori questa percentuale scende al 54,5%).



Inoltre Confcommercio registra una crescita in alcuni comparti del terziario storicamente caratterizzati da un esigua presenza femminile, che risulta più consistente invece nella sanità e assistenza sociale – in questo settore le imprese femminili sono il 58,3% del totale – e l'istruzione (44%). Tra il 2010 e il 2015, sottolinea la ricerca, le imprese femminili sono cresciute del 7,6% nel campo assicurativo e finanziario, del 5,7% in quello dei servizi di supporto alle imprese e del 3,5% nel settore immobiliare.