Salva Banche, Padoan: "Con arbitrato possibile rimborso del 100%"

L'arbitrato per il rimborso degli obbligazionisti delle 4 banche salvate "non esclude affatto il rimborso del 100%". Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in audizione al Senato. "Chi pensa di dimostrare di aver diritto a essere completamente rimborsato, in caso di raggiro, può ricorrere allo strumento dell'arbitrato", ha spiegato. "Chi invece chiede il rimborso automatico, fino all'80%, deve rinunciare all'arbitrato", ha aggiunto.