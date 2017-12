Ryanair, Poletti: "Fatto gravissimo, controlleremo i contratti"

"E' una cosa gravissima, perché non si può intervenire con questa modalità e credo che tutte le autorità competenti debbano fare la loro parte. A noi compete il controllo della corretta applicazione dei contratti. Per questa parte ce ne occuperemo noi". Così il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, sul caso dello sciopero Ryanair e della lettera ai piloti. Il diritto di sciopero in Italia "è garantito dalla legge", ha aggiunto.