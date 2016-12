Roma, morta la stilista Micol Fontana Vestì con le sorelle le dive di Hollywood

Micol Fontana era nata l'8 novembre 1913 a Traversetolo, un paese della provincia di Parma. Fin da bambina, assieme alle sorelle Zoe e Giovanna, aveva lavorato nella piccola sartoria di mamma Amabile. Nel lavoro a tre trovarono la formula vincente ed iniziarono a pensare a quello che sembrava solo un sogno: andare in una grande città ed allargare la loro attività.



Nel 1936 le tre sorelle si trasferirono a Roma e cominciarono a lavorare presso diversi laboratori della Capitale, fin quando riuscirono ad aprire una propria sartoria che presto divenne meta delle signore della aristocrazia romana. Dopo il periodo bellico, grazie anche alla presenza degli studi di Cinecittà, la loro casa di moda fu frequentata da molte dive di Hollywood. La consacrazione internazionale avvenne nel 1949, con la realizzazione dell'abito da sposa di Linda Christian per il matrimonio a Roma con Tyrone Power.



Nel 1951 le sorelle Fontana furono protagoniste, assieme ad altre sartorie, della nascita dell'Alta Moda italiana, avvenuta a Firenze, nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, con la storica sfilata organizzata dal Marchese Giorgini. Seguì un'intensa attività sartoriale di cui Micol fu l'ambasciatrice nel mondo, che portò all'apertura di numerosi punti vendita di abiti, accessori e arredo per la casa in diversi Paesi, sia occidentali che orientali, e che si è protratta fino agli anni Novanta.



Nel 1996 a Micol Fontana venne conferita la più alta onorificenza dello Stato italiano: Cavaliere di Gran Croce, all'Ordine della Repubblica Italiana. Di grande interesse fu sempre per Micol la collaborazione con il mondo dell'arte e della cultura, cui dedico' diversi premi e borse di studio riservate ai giovani. Con la Fondazione che porta il suo nome, creata nel 1994, Micol Fontana volle realizzare un progetto amato e perseguito con determinazione in omaggio ad una vita dedicata con le sorelle al mondo della moda e rivolto al conseguimento di obiettivi culturali, didattici e sociali.



Il patrimonio lasciato in eredità dall'Atelier delle sorelle Fontana è costituito da oltre 200 abiti dal 1940 al 1990, una vasta raccolta di figurini, ricami ed accessori, biblioteca, emeroteca, fondo fotografico, è conservato nell'Archivio della Fondazione come memoria del passato, messo al servizio delle nuove generazioni. I nipoti Giovanni, Roberta, Luisella, Cristina, Gabriele e Mario si impegnano a portare avanti questo progetto. L'8 novembre 2013 il sindaco di Roma Ignazio Roberto Marino ha voluto festeggiare i 100 anni di Micol Fontana con una cerimonia a lei dedicata in Campidoglio.