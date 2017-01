Risparmio energetico: case vecchie, bollette più care

Per Confartigianato un quinto delle case in Italia risulta essere vecchio e in cattive condizioni. Si tratta, nel complesso, di circa 2.051.808 edifici residenziali, (il 16,8% del totale) in mediocre e pessimo stato di conservazione. Una percentuale, spiega Confartigianato, che sale al 21,1% per gli edifici costruiti prima del 1981, mentre si riduce al 4,7% per gli edifici nati tra il 1981 e il 2011.



Quali conseguenze? Intanto, le cattive condizioni delle case, rappresentano un rischio per la sicurezza dei cittadini. In più “contribuiscono a gonfiare la bolletta energetica delle case”. A tale proposito si osserva che il comparto residenziale determina il 28,8% dei consumi finali di energia, una percentuale superiore a quanto rilevato per i trasporti su strada (27,7%) e per l'industria (22,7%).



In questi anni il trend al ribasso dei prezzi delle abitazioni è il risultato di alcune combinazioni – crisi economica, difficoltà delle famiglie, stretta creditizia – che si può quantificare in un crollo di oltre il 20% dal 2008. Ma ciò non è avvenuto sempre e ovunque: i prezzi delle tipologie abitative di ultima generazione, rispetto al restante patrimonio immobiliare, sono rimasti abbastanza alti.



Il risparmio, allore, è da considerare nel lungo periodo. L'acquirente, infatti, dovrebbe prestare attenzione alla classe energetica (che va da “A+” e “A” – tipologie a basso fabbisogno di calore – a “G” – tipologie ad alto fabbisogno di calore), per cui si stima che che una casa in classe “F” consumi per metro quadro fino a cinque volte di più di una casa in classe “A”.



Allo scopo di migliorare gli standard delle abitazioni è necessario, suggerisce Confartigianato, rendere stabili e permanenti – nella misura indicata nella legge di Stabilità 2016 – gli incentivi fiscali per il raggiungimento “della riqualificazione del patrimonio immobiliare, il risparmio e l'efficientamento energetico e difesa dell'ambiente, rilancio delle imprese delle costruzioni” oltre che “l'emersione di attività irregolari”.



Nel nostro paese si contano 12.187.698 edifici residenziali (l'84,3% degli edifici totali) con 31.208.161 abitazioni. Dal lato imprese, fa sapere ancora Confartigianato, la filiera dei settori delle costruzioni e dell'indotto manifatturiero ammonta a 680.354 imprese e 1.664.426 addetti.



Per lo più sono aziende di piccole dimensioni: 594.828 micro e piccole imprese fino a 20 addetti dell'edilizia, installazione di impianti e fabbricazione dei mobili, per 1.343.467 addetti. All'interno dell'indotto manifatturiero operano, poi, altre 85.526 imprese e 320.959 addetti (pari, cioè, al 19,3% dell'intera filiera).