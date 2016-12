Renzi: "Ecobonus al 65% anche nel 2017, approfittatene per fare adeguamenti antisismici"

L'eco-bonus al 65% per gli interventi di riqualificazione "sarà rinnovato anche nel 2017". La conferma arriva dal premier Matteo Renzi, che durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla ricostruzione post-terremoto ha invitato i cittadini ad approfittare dell'agevolazione per eseguire interventi di adeguamento antisismico.

La misura fiscale è valida in tutta Italia e comprende, oltre ai lavori per rendere le abitazioni a prova di sisma, anche quelli per l'efficientamento energetico.



L'obiettivo principale degli ecobonus è spingere gli italiani a intervenire per prevenire i danni provocati da eventuali scosse future. "Talvolta basta poco", ha dichiarato Renzi, precisando che anche nel sisma del Centro Italia si è visto che "dove si era intervenuti la situazione era diversa".