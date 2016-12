Regionali, Squinzi: "L'astensionismo è pericoloso,senza consenso no crescita"

"E' un segnale di disaffezione della gente dalla politica. Di tutto abbiamo bisogno in questo Paese ma non di questo". Così Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, dopo le Regionali in Emilia e Calabria. "Perché in questo Paese può ritornare la crescita solo se la politica è sostenuta dal consenso popolare e saprà prendere le decisioni giuste nelle direzioni giuste", ha detto.