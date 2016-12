Piazza Affari migliore in Europa

Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari, che archivia l'ultima seduta della settimana con il Ftse Mib in aumento del 4,80% a 18.987 punti. Tra i titoli spiccano i bancari, in gran spolvero sull'onda delle mosse della Bce. Bene anche le altre Borse europee che, seppur dietro Milano, chiudono tutte oltre il +3%.