Pensioni, ipotesi Uil: con anticipo a rischio una mensilità l'anno

Andare in pensione prima, perdendo però almeno una mensilità all'anno. E' questo il rischio cui andrebbero incontro coloro che vogliono lasciare il lavoro ma non hanno ancora i requisiti, stando alle prime elaborazioni Uil in merito al prestito previdenziale per la flessibilità in uscita che dovrebbe essere tra gli elementi principali dell'Ape, l'anticipo pensionistico cui sta lavorando il governo.