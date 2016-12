Pensioni d'oro, Consulta: "Legittimo il prelievo di solidarietà"

La Consulta ha respinto le varie questioni di legittimità costituzionale relative al contributo di solidarietà sulle "pensioni d'oro", introdotto dal governo Letta. Secondo la Corte Costituzionale, il prelievo sugli assegni di importo più elevato "è giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema ed è sostenibile in quanto applicato sulle pensioni più elevate, da 14 a 30 volte superiori alle minime".