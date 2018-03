Pasqua, Confturismo: in aprile breve vacanza per 2 italiani su 10

"Solo" due italiani su dieci, poco più di 10 milioni, si concederanno una vacanza, ad aprile, con almeno un pernottamento. Il dato, sostanzialmente in linea con lo scorso anno, sconta, oltre alle incertezze del meteo, una Pasqua particolarmente "bassa" nel calendario. In vetta alla classifica dei luoghi prescelti svettano le città d'arte, con il 57% delle preferenze.

Il buon livello delle prenotazioni nelle principali mete turistiche è dovuto molto agli stranieri, in particolare di provenienza centro e nord europea. In base all'indice di fiducia del viaggiatore italiano, che Istituto Piepoli realizza ogni mese per Confturismo, il 49% degli intervistati che faranno ad aprile una vacanza resteranno 2 o 3 giorni a destinazione, mentre il 51% si concederà 3 notti o più nella meta prescelta.



Vince, come prevedibile, l'Italia, con l'80% delle preferenze: Toscana in primis e, subito a seguire, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Veneto e Puglia. Fra chi sceglie l'estero, Francia, Inghilterra e Spagna sono le più gettonate. Bene anche Marocco e Kenya fra le mete fuori continente.