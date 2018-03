Pasqua, Confesercenti: 4,8 milioni di presenze, -1,2% sul 2017

Dopo un 2017 record sul fronte delle presenze, il 2018 del turismo parte con il freno a mano tirato: le presenze in Italia previste per le festività pasquali dovrebbero infatti attestarsi sui 4,8 milioni, con un calo del -1,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo riferisce il Centro Studi Turistici di Firenze per Confesercenti, secondo cui pesano la collocazione "bassa" della festa e il calo dei turisti italiani (-2,2%).