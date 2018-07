Ocse: "Italia terza per disoccupazione, scendono i salari reali"

Il tasso di disoccupazione in Italia "è sceso all' 11,2% nell'aprile 2018, ma resta il terzo più alto tra i Paesi dell'Ocse". Lo scrive l'Organizzazione, aggiungendo che "i salari reali sono scesi dell'1,1% tra il quarto trimestre 2016 e il quarto trimestre 2017". L'Ocse segnala inoltre un alto livello di insicurezza per quanto riguarda il mercato del lavoro, la cui situazione è " migliorata negli ultimi anni , ma più lentamente che in altri Paesi".

Nel nostro Paese i salari reali scendono nonostante la ripresa economica, sottolineano gli esperti, a causa della "stagnazione della produttività e una percentuale significativa di lavoratori a basso reddito con contratti temporanei e/o part-time involontario".



La performance del mercato del lavoro italiano è "al di sotto della media Ocse in tutti gli indicatori, tranne per quanto riguarda la qualita' del reddito da lavoro", si legge ancora nelle prospettive 2018 sull'Occupazione. "Non sorprende che, dato l'ancora elevato tasso di disoccupazione e l'incidenza di contratti a termine, il livello d'insicurezza nel mercato del lavoro (la probabilità di perdere il posto e restare senza reddito) sia il quarto più alto tra i Paesi Ocse dopo Grecia, Spagna e Turchia".



Stando ai dati, l'occupazione in percentuale della popolazione tra i 15 e i 74 anni "è aumentata di 2,3 punti percentuali dal livello più basso nel 2013, arrivando al 50,9% e tornando quasi al livello pre-crisi (51%)". Le proiezioni Ocse suggeriscono inoltre che "la tendenza positiva continuerà nei prossimi due anni".



Secondo l'Ocse, in Italia "la povertà è aumentata: il 13,6% delle persone in età lavorativa vive in famiglie con un reddito inferiore al 50% del reddito medio. Erano il 10,7% nel 2006".



Meno di uno su 10 con sussidio di disoccupazione - In Italia meno di un disoccupato su dieci riceveva il sussidio di disoccupazione nel 2016, una delle percentuali più basse tra i Paesi Ue. "Ciò deriva - segnala ancora l'organismo internazionale - dalla combinazione di un'alta percentuale di disoccupati di lungo periodo e di una durata massima del sussidio relativamente bassa". La percentuale di disoccupati coperti dal sussidio, però, "dovrebbe migliorare con l'entrata a pieno regime della riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel Jobs Act". Inoltre, per l'Ocse, "la creazione dell'Anpal è stata un passo importante, ma l'Italia deve continuare a investire nelle politiche attive".