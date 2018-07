Istat: a maggio +114mila occupati, disoccupazione ai minimi dal 2012

Anche la stima delle persone in cerca di occupazione a maggio registra un forte calo (-2,9%, pari a -84mila). La diminuzione della disoccupazione riguarda entrambi i generi e tutte le classi di età. Nei dodici mesi diminuiscono in misura significativa il numero di disoccupati (-5,2%, -153mila) e quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,6%, -345mila).



Disoccupazione giovanile al 31,9%: minimo da 6 anni - Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a maggio cala al 31,9% (-1,0 punti percentuali su aprile). L'Istat spiega che si tratta del valore più basso dal gennaio 2012, quindi da oltre 6 anni.



Oltre 3 milioni occupati a tempo: nuovo record - L'Istat rileva inoltre che il numero dei dipendenti a termine a maggio sale ancora (+62mila unità su aprile) portando il totale a 3 milioni e 74mila. Una soglia che fa aggiornare di nuovo il record storico (le serie partono dal 1992). Per la categoria si tratta del quinto aumento consecutivo.



Occupazione donne sale al 49,7%: mai così alta - Il tasso dell'occupazione femminile a maggio tocca il 49,7%, salendo di 0,2 punti percentuali rispetto ad aprile. Secondo l'Istat si tratta del livello più alto mai registrato dall'inizio delle serie storiche (partite nel 1977).



L'analisi dell'Istat - L'Istat sottolinea come quindi a maggio si registri "un netto miglioramento del mercato del lavoro, con una intensa crescita dell'occupazione dipendente, verificata sia per i lavoratori permanenti sia per quelli con contratto a termine". Allo stesso tempo, aggiunge, "si rileva un deciso calo della disoccupazione e in misura più lieve anche dell'inattività".



Su base annua invece "la crescita dell'occupazione appare consistente e si concentra tra i lavori a termine e, con riferimento all'età, tra i 15-34enni e soprattutto tra gli ultracinquantenni". Intanto "prosegue la contrazione della disoccupazione, che dopo i livelli massimi toccati a fine 2014 è tornata sui livelli della metà del 2012". E "continua anche il calo dell'inattività, che si mantiene sul minimo storico".