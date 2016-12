Mossa a sorpresa di Draghi: la Bce taglia i tassi e amplia il Qe

Mario Draghi stupisce ancora, trovando nella Bce il consenso su un potenziamento inatteso degli acquisti di debito, un taglio dei tassi e una spinta al credito bancario che non trova precedenti neanche fuori dall'Eurozona: l'arsenale e' di oltre 2.200 miliardi di euro. "Abbiamo mostrato che non ci mancano le munizioni", dice. E' un segnale forte ai dubbi dei mercati su quanto le banche centrali possano ancora fare, accolto però con una fiammata iniziale delle Borse poi andate giù.

Cerchiamo di capire cos'ha fatto in concreto "SuperMario Draghi", così come viene chiamato ormai in mezza Europa. L'obiettivo è arrivare a "un ulteriore allentamento delle condizioni finanziarie, stimolare il credito e rinforzare la ripresa".



Per questo si è:



TAGLIATO I TASSI DI RIFERMENTO A ZERO - A sorpresa (pochissimi lo avevano citato fra le possibilita') il consiglio direttivo ha tagliato il tasso principale d'interesse, fermo da mesi a 0,05%, portandolo a zero dopo che era stato detto che il livello raggiunto fosse invalicabile.



TAGLIATO IL TASSO SUI PRESTITI MARGINALI - Scende anche il tasso sui prestiti marginali (a 0,25%).



RIDOTTO I TASSI SUI DEPOSITI - Il tasso sui depositi scende al -0,40% dal precedente -0,30%, questo atteso dai mercati.



ACCELERATO IL QUANTITATIVE EASING: A partire da aprile, accelera decisamente dai 60 miliardi di titoli acquistati mensilmente a 80 miliardi: i mercati si aspettavano in media 70 o 75 miliardi. La Bce ha inoltre alzato al 50% dal precedente 33% il limite acquistabile di ciascuna singola emissione di bond attraverso il Quantitative easing.



DATO IL VIA ALL'ACQUISTO DI BOND AZIENDALI: Altra mossa a sorpresa, di cui si parlava da tempo ma senza segnali concreti è che la Bce ora acquisterà anche bond delle aziende non bancarie purché abbiano un rating con livello d'investimento (cioe' non speculativo).



DISPOSTO ALTRO PACCHETTO DI PRESTITI TLTRO DA GIUGNO ALLE BANCHE: La Bce presterà liquidita' illimitata agli istituti che fanno credito all'economia. E per la prima volta il tasso su questi prestiti sarà non piu' il tasso principale ma il tasso sui depositi, quindi negativo: in pratica la Bce paghera' alle banche che ricevono un prestito un tasso dello 0,40%. Nel nuovo pacchetto di quattro maxi-prestiti Tltro della Bce le banche pagheranno un tasso tanto piu' negativo (a partire dallo zero del tasso principale) quanto piu' faranno credito.