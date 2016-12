Migranti, per Idos sono 5,5 milioni gli stranieri in Italia

Sono 5,5 milioni gli stranieri in Italia. E' la fotografia del Centro studi e ricerche Idos, che, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio e la rivista Confronti, ha curato uno studio sul numero delle migrazioni nel 2015. Un fenomeno enorme, se si considera che i migranti sono 244 milioni nel mondo, di cui 63,3 milioni forzati. Le cause sono sempre le stesse: conflitti, povertà e cambiamenti climatici.