Mediaset, riparte la pubblicità del Biscione; Pier Silvio Berlusconi: "In 4 mesi è cresciuta del 4,5%"

Fiducia nel futuro - "I dati che abbiamo ci fanno guardare avanti con ottimismo - continua il numero uno del Biscione -. Il consensus parlava per il 2016 di un mercato al +2,5%". I dati migliori fanno ben sperare e "può essere - riprende - che nei prossimi mesi le cose vadano molto bene". Da Premium una bella plusvalenza per Mediaset - Intervenendo all'assemblea di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aggiunge poi che dalla vendita di Premium a Vivendi al bilancio 2016 dell'azienda "verrà un bella plusvalenza". Ancora non si è deciso, precisa, se servirà per aumentare il dividendo, ma quel che è certo è che "Premium ha creato molto valore". Dalla nascita della pay-tv il rapporto tra costi e ricavi è stato negativo per circa 240 milioni, mentre la stessa è stata ceduta a un valore superiore ai 700 milioni. Nei primi quattro mesi dell'anno i ricavi di Premium risultano in crescita del 20%. Sugli abbonati, dice, "un numero preciso non l'ho, ma siamo ben oltre i due milioni".



Accordo con Vivendi, "nessun disimpegno" - Rispondendo poi a un azionista sull'ipotesi che ci possa essere un disimpegno della famiglia dopo l'intesa con i francesi, l'a.d. afferma: "Assolutamente no: l'accordo con Vivendi conferma il nostro impegno, magari per costruire qualcosa di ancora più grande. L'impegno della famiglia nel settore editoriale sia televisivo sia della carta stampata rimane immutato". E sul futuro di Premium, attualmente sul digitale terrester, Pier Silvio Berlusconi spiega: "Io non pensa che esista l'opzione dii uscire dal digitale. Sull'andare a competere sul satellite, si vedrà. In futuro la decisione spetterà a Vivendi".



Confalonieri: "Allibiti dalla multa Antitrust sul calcio" - Il presidente Mediaset Fedele Confalonieri commenta la multa di oltre 50 milioni per la vicenda dell'asta dei diritti tv sul calcio e dice: "C'è da restare allibiti, lo abbiamo già detto: credo che l'Antitrust debba essere a tutela del mercato reale". Quella decisione, su cui Mediaset farà ricorso, "non è stata a tutela della concorrenza - continua -, ma piuttosto ha creato insicurezza per gli operatori. Abbiamo notato un inusitato supersconto per Sky, ottenuto per la sua collaborazione: ci sarebbe da citare l'Amleto di Shakespeare e la Danimarca ma lasciamo perdere".