Mediaset, Pier Silvio Berlusconi al Financial Times: "Dobbiamo proteggerci da Vivendi"

"Dobbiamo proteggerci". Lo ha detto, in un'intervista al Financial Times , l'amministratore delegato di Mediaset , Pier Silvio Berlusconi , a proposito delle cause legali, civile e penali, minacciate contro Vivendi , dopo che il gruppo francese ha chiesto di rivedere il contratto firmato sul passaggio di proprietà di Mediaset Premium . "E' stata una spiacevole sorpresa", ha aggiunto Pier Silvio Berlusconi secondo quanto anticipato dal quotidiano finanziario.

"L'argomento che non conoscevano i conti - ha sottolineato - non regge. E' ridicolo. Il contratto è vincolante. La loro nuova proposta, inviata il 25 luglio, ha completamente cambiato i termini. I francesi avranno comunque maggiori difficoltà a trovare un altro partner rispetto a noi". Poi, sulla situazione del mercato dei media in Italia, Pier Silvio Berlusconi ha concluso: "E' diventato molto complicato e ipercompetitivo. Ci sono grandi operatori che operano in Italia, come Sky e in chiaro. Si tratta di un mercato dei media che è diventato sovraffollato. Ma stiamo cominciando a vedere la fine della crisi".