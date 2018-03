Media Usa: 11 Paesi verso accordo commerciale contro dazi Trump

Undici Paesi, tra cui alcuni tra i maggiori alleati degli Stati Uniti come Giappone, Canada e Australia, sono pronti a firmare un accordo commerciale che sfida i dazi protezionistici del presidente Donald Trump. Secondo il New York Times, la nuova intesa farà calare drasticamente le tariffe e stabilirà nuove regole commerciali in questi mercati. Questo patto era stato inizialmente concepito proprio dagli Stati Uniti per fermare l'ascesa della Cina.