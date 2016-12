Manovra, fonti: "Lunedì l'Ue invierà lettere a Italia e altri Paesi"

Lunedì la Commissione europea dovrebbe inviare lettere all'Italia e "ad altri cinque o sei Paesi" con le richieste di chiarimento sulle bozze di bilancio. Lo riferisce l'Ansa, citando fonti di Bruxelles. Per l'Italia i dubbi sul fronte delle entrate sono per "le troppe una-tantum e le uscite per il piano nazionale antisismico", considerato "strutturale e non emergenziale". Parere positivo invece sulle spese per ricostruzione locale e migranti.