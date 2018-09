Manovra economica, Salvini: "Non ci sarà l'aumento dell'Iva"

"Non ci sarà l'aumento dell'Iva. Questo governo è stato votato per tagliare le tasse". Lo ha ribadito il vicepremier Matteo Salvini durante una visita al Salone nautico di Genova. "Stiamo aprendo tutti i cassetti - ha aggiunto - taglieremo anche le tasse sulla benzina e metteremo mano alla legge Fornero per mandare in pensione chi ne ha diritto. L'obiettivo per l'anno prossimo è di fare pagare ad almeno un milione di italiani meno tasse".