Manovra, cresce la no tax area: coppia risparmia 337 euro, pensionato 245

Si allarga la no tax area con la legge di Stabilità. Ci saranno infatti più possibilità di risparmi per i redditi più disagiati, secondo i calcoli che ha fatto la Uil sulla base delle anticipazioni della manovra. In media, una coppia di marito e moglie con reddito da 22mila euro avrà un beneficio di 337 euro grazie alle norme su rinnovo contrattuale, Tasi prima casa e canone Rai. Il beneficio sarà di 245 euro per i pensionati con reddito da 7.750 euro.