12 agosto 2016 22:21 Leonardo Del Vecchio resta il Paperone di Piazza Affari, sesti gli Agnelli Milano Finanza pubblica la classifica dei maggiori patrimoni in Borsa, confermando il primo posto del patron di Luxottica

Leonardo Del Vecchio Con un patrimonio quotato di 16,3 miliardi di euro, Leonardo Del Vecchio rimane in vetta alla classifica di Milano Finanza sui Paperoni in Borsa. La graduatoria prende in considerazione il patrimonio azionario degli imprenditori in diversi settori, dalle controllate statali alla moda, dall'editoria alle automobili. Del Vecchio, patron di Luxottica (ma con partecipazioni anche in Unicredit e Generali), si conferma in cima alla lista per il quarto anno consecutivo.

Il valore del patrimonio del fondatore di Luxottica è sceso, rispetto al 2015, di 7,8 miliardi (32%). Un trend negativo che coinvolge altri grandi azionisti. I numeri della famiglia Agnelli, con Fca, Ferrari, Cnh ed Exor calano del 25% e si attestano sui 4,3 miliardi; nona posizione per Silvio Berlusconi (Mediaset e Mediolanum) con 3 miliardi, in calo di uno e mezzo.



Sul podio salgono Stefano Pessina, a capo del colosso americano delle farmacie "Walgreens Boots Alliance" con 10 miliardi di euro (-15%). Terzo patrimonio più quotato quello della famiglia Rocca con Tenaris (servizi all'industria energetica), con un valore di 8,7 miliardi, in crescita rispetto agli 8,4 della precedente rilevazione.