Lavoro, boom di domande per il concorso Bankitalia: 85mila per 30 posti

Sono quasi 85mila le domande di concorso pervenute alla Banca d'Italia per aggiudicarsi 30 posti da vice assistente. Una conferma eclatante di come il posto fisso continui a fare gola: per ogni posizione in palio si sono candidati in pratica quasi in tremila. Nel bando del 20 aprile (c'era tempo per fare domanda fino al 29 maggio) era già prevista una scrematura dei candidati nel caso in cui fossero arrivate più di tremila richieste di partecipazione.

Alla fine gli ammessi allo scritto sono poco più di 8mila: solo uno su dieci potrà affrontare il test a risposta multipla. Esame iniziale dopo il quale resteranno in 300. Per entrare nella graduatoria bisognerà poi passare una seconda prova, un colloquio.



Il 27 luglio usciranno le liste di quanti hanno superato l'esame per titoli. Ma intanto la banca fa sapere "che sono pervenute 84.745 domande" e "pertanto si effettua la preselezione per titoli", in base a cui "vengono ammessi alla prova scritta 8.140 candidati, quelli in possesso di un punteggio pari a 11,40", ovvero lo score più alto che si ottiene solo se si può vantare il voto massimo di maturità e una laurea magistrale o vecchio ordinamento (la triennale non basta) in una materia tra quelle indicate nel bando.



Banca d'Italia aveva già previsto tutto l'iter per la preselezione, anche nel caso fossero pervenute oltre 3mila domande. Il dato effettivo ha oltrepassato ogni aspettativa, sintomo di quanto un posto a tempo indeterminato può fare gola in questo momento. Si tratta di un posto da impiegato, primo gradino della carriera operativa, che parte da 28.300 euro lordi annui (a cui vanno aggiunti indennità e premi). La ricerca riguarda personale di "profilo amministrativo" con "mansioni esecutive" come "classificazione, archiviazione e protocollo di documenti" (non è escluso lo sportello). Le prove dovrebbero iniziare a fine anno, l'inserimento dovrebbe avvenire a metà 2018 e con tutta probabilità le posizioni saranno raddoppiate (da 30 a 60), anche perché la graduatoria dura quattro anni. Agli 8mila preselezionati non resta che studiare per dare il meglio, intanto, nel primo test: cento domande a risposta multipla tra diritto, economia, matematica, statistica e inglese.