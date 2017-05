Lavoro, il 58% dei laureati trova impiego entro 3 anni: penultimi in Ue

Migliora la percentuale dei giovani laureati italiani che risultano occupati entro tre anni dal titolo , anche se il nostro Paese arranca rispetto all'Europa. Nel 2016, afferma Eurostat, risultavano occupate il 57,7% delle persone under 35 che avevano terminato l'educazione terziaria a fronte dell'80,7% nell'Ue a 28. Il dato è in netto miglioramento rispetto al 53,5% del 2015 e il 49,6% del 2014 ma resta comunque il penultimo in Ue .

I dati sugli occupati a tre anni dal titolo di studio 1 di 1 Ansa-Centimetri Ansa-Centimetri I dati sugli occupati a tre anni dal titolo di studio leggi dopo slideshow ingrandisci

Solo la Grecia fa peggio di noi. In Germania entro tre anni dalla laurea lavora il 92,6% delle persone.



Analizzando i dati su coloro che invece hanno ottenuto solo il diploma la situazione appare ancora più difficile anche se in miglioramento rispetto al picco negativo del 2014. "Entro tre anni dal diploma di scuola superiore - si legge nelle tabelle Eurostat - in Italia nel 2016 lavorava il 40,4% dei giovani a fronte del 35,9% del 2015 e del 32,2% del 2014 ma la distanza con la media europea resta abissale (68,2% l'Ue a 28 con la Germania che raggiunge l'86,4%)".



Il dato è peggiore se l'educazione superiore è solo "generale" (26,2% al lavoro in Italia entro tre anni), mentre quella tecnica è al 43,5% (90,1% in Germania, 71,5% in Ue).