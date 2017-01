La Ferrari debutta a Piazza Affari Marchionne: "Inizia un nuovo capitolo"

"Con la quotazione si è aperto un nuovo capitolo. E' un nuovo traguardo, una nuova partenza - ha detto Marchionne -. Competere sul listino di Milano per la Ferrari è come tornare alle origini.



Marchionne: "Un grazie a Renzi per quello che sta facendo per il Paese" - Marchionne ha quindi ringraziato il premier Renzi che "nonostante un'agenda fitta di impegni ha trovato il tempo di venire qui". Un grazie - ha aggiunto - anche "per quello che sta facendo per il Paese".



Marchionne: "Riporteremo il titolo mondiale a Maranello" - Quanto al futuro sportivo di casa Ferrari, Marchionne ha spiegato come "l'unico vero obiettivo è riportare il titolo mondiale a Maranello". "Non faremo mai mancare investimenti per garantire ritorni significativi agli azionisti - ha aggiunto - guardando con attenzione a quello che ci offrono gli altri mercati. Il mio impegno è continuare a far crescere questa azienda senza tradire i valori della storia della Ferrari ma senza rimanerne prigionieri".



Renzi: "Bellissima occasione per l'intero Paese" - La quotazione in Borsa" di Ferrari "deve diventare sempre di più un elemento di forza, di trasparenza. Poter portare anche a Milano la Ferrari è un gesto molto bello e importante e credo che debba essere seguito da altre realtà", ha detto Renzi a Piazza Affari. "Credo che sia un bellissimo messaggio per l'intero Paese. Penso che l'Italia debba smettere di giocare con gli alibi".